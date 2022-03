Violento scontro a San Colombano in Fontanabuona, tra un auto e un’Ape condotta da un minorenne. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo che ha riportato un truma facciale. Il medico del 118, intervenuto con la Croce Rossa, ne ha disposto il ricovero al San Martiuno in codice giallo. Sul posto i carabinieri per accerrtare la dinamica dell’incidente ed atrtibuire le responsabilità.