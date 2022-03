Rugby/ Il Cus Torino a valanga sulla Pro Recco - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby

E’ stata una vera valanga di mete e punti quella che la capolista CUS Torino, ancora imbattuta in questa stagione, ha scaricato sui biancocelesti nella quinta giornata di ritorno: un 3-80 che rappresenta probabilmente il peggior passivo in diciotto anni di Serie A per i recchelini.

Gli universitari torinesi, atleticamente molto preparati, velocissimi, molto efficaci in attacco sul gioco aperto e con diverse individualità di notevole qualità, hanno conquistato il bonus poco dopo la metà del primo tempo e gli inesperti Squali, nonostante la solita grinta e la voglia di giocare fino all’ultimo minuto, hanno potuto davvero poco contro di loro.

I tre punti dei padroni di casa sono stati segnati dal piede di Lorenzo Romano.

Nel prossimo turno, domenica 3 aprile, la Pro Recco sarà ospite dei Centurioni e si tratterà dell’ultima partita stagionale lontano dal Carlini-Bollesan: i biancocelesti saranno infatti poi attesi da quattro partite di seguito a Genova, con la sola interruzione di Pasqua.

Nel week end si sono registrate però due vittorie per le giovanili reccheline, una sul campo e una “d’ufficio”: l’U17 ha battuto sul filo di lana (24-23) il CUS Genova, mentre l’U19 ha vinto a tavolino con Biella per rinuncia dell’avversario.

Pro Recco Rugby – CUS Torino Rugby 3-80 (3-45)

Marcatori: pt: 2′ m. Quaglia tr Reeves G. (0-7), 8′ cp Romano (3-7), 14′ m. Reeves G. tr Reeves G. (3-14), 19′ m. Quaglia (3-19), 22′ m. Valleise tr Reeves G. (3-24), 27′ m. Civita tr Reeves G. (3-31), 33′ m. Bakchellian tr Reeves G. (3-38), 38′ m. Monfrino tr Reeves G. (3-45). S.t.: 2′ m. Sangiorgi tr Reeves G. (3-52), 9′ m. Monfrino tr. Reeves G. (3-59), 23′ m. Ciotoli tr. Reeves G. (3-66), 33′ m. Dezzani tr. Reeves G (3-73), 40′ m. Dezzani tr Reeves G. (3-80).

Pro Recco: Romano L., Falchi, Balestracci (15′ pt Navone), Cinquemani, Guastamacchia (31′ st Salerno), Tagliavini J.D., Mitri, Rosa (c), Matulli (19′ st Tomarchio), Barisone E., Cartoni (11′ st Conca), Nese, Maggi S. (38′ st Podestà), Noto (19′ st Della Valle), Coppola (39′ pt Albarello). Allenatore: Van Vuren.

CUS Torino: Monfrino E. (11′ st Dezzani), Tucconi, Bakchellian (4′ st Perju), Reeves G., Civita, Reeves E., Cruciani (4′ st Lozzi), Pedicini (19′ st Ciotoli), Quaglia (19′ st Parlanti Garbero), Venco, Eschoyez, Piacenza, Racca (13′ st Modonutto), Sangiorgi, Valleise (13′ st Ilucas). Allenatore: D’Angelo

Arbitro: Masini (Roma). AA1: Rebuschi (Rovigo). AA2: Biagioni (La Spezia)

Cartellini: 27′ st cartellino giallo Conca (Recco)

Calciatori: Romano (Recco) 1/1. Reeves G. (Torino) 10/12.

Punti conquistati in classifica: Recco 0 – CUS Torino 5

Player of the match: Piacenza (CUS Torino)

Serie A, girone 1, giornata XIV

VII Torino – I Centurioni 15-17 (1-4)

Amatori Alghero – Biella Rugby 21-23 (1-4)

Rugby Parabiago – CUS Genova 34-18 (5-0)

Pro Recco Rugby – CUS Torino 3-80 (0-5)

Riposa: ASR Milano

Classifica: CUS Torino 57 (12), Biella 53 (12), Parabiago 44 (12), ASR Milano 33 (11), I Centurioni 27 (11), Amatori Alghero 20 (11), VII Torino 15 (10), CUS Genova 13 (12), Pro Recco 0 (11).