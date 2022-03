Recco: Giornata dell'autismo, le iniziative - LevanteNews

Da Francesca Aprile

Sabato 2 Aprile

Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.

Recco sempre presente.

In Passo Assereto ci sarà un gazebo informativo, disegni e oggetti regalo in ceramica realizzati da Gabriele.

In vendita anche le tradizionali Uova di Pasqua.

Il ricavato serve a finanziare la fondazione “Cometa Blu di Angsa”.

Sempre sabato mattina sul campo di rugby il “Gruppo Podisti Golfo Paradiso e l’associazione Pro Recco Triathlon” ha organizzato una corsa a staffetta, lo scopo è sempre la raccolta fondi per l’associazione sopra citata.

staffetta

Le attività commerciali,come da tradizione, sono invitate a posizionare nelle loro vetrine qualcosa di blu.

Un caloroso ringraziamento a tutti per l’impegno.