RASSEGNA STAMPA. Elezioni Chiavari: "L'addio della Garibaldi non ci preoccupa". - LevanteNews

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Elezioni Chiavari: “L’addio della Garibaldi non ci preoccupa”. Pianeta covid: “Ieri in Asl-4 i nuovi contagi sono stati 225; i pazienti ricoverati sono 29”; “Scuole, da venerdì nuove regole, la didattica a distanza non uscirà di scena”; “Il ritorno dei professori no vax”. Ucraina: “Enti accreditati per accogliere i profughi”; “Iryna incinta e con Vladyslav ospitata a Camogli da due ex insdegnanti”; “I bimbi di Recco accolgono a scuola i coetanei ucraini”. Balneari: “Concessioni, no alle aste”.

Sestri Levante: lo straziante addio a Roberto Canepa, papà di Camilla. Sestri Levante: il sindaco incontra i cittadini, si ricomincia da Pila. Chiavari: Antonio Gozzi torna alla guida di Federacciai. Chiavari: “Beni culturali da preservare, i progetti degli studenti del Luzzati”: “L’appello, segnalate gli illeciti”. Chiavari: “Giù le mani da pediatria, la Regione ascolti i territori”. Chiavari: nel terreno abbandonato del Torriglia, 50 posti auto. Chiavari: consulenza e ascolto, Anffas vara il servizio. Chiavari: protezione civile, incontro con i ragazzi della scuola Alpi. Chiavari: “L’addio della Garibaldi non ci preoccupa”. Chiavari: Giardini incontra Toti, atteso il via libera alla scelta. Chiavari: Hi-Lex torna in Regione.

Rapallo: ultimo saluto a Paolo Aceto. Rapallo: scintille tra Bagnasco e Cianci “Togliere le tasse? Una sparata”. Rapallo: l’Excelisior Palace riapre dopo il restyling.

Coreglia: ferito alla testa da un ramo, in elicottero al San Martino. San Colombano: canninata inaugurale a Camposasco.