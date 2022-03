Rapallo: gli incontri del sindaco con gli imprenditori - LevanteNews

Il sindaco Carlo Bagnasco ha vinto le ultime elezioni comunali con una percentuale bulgara che ha addirittura ridotto l’opposizione a due soli consiglieri. A contribuire alla sua popolarità anche le telefonate ai concittadini scelti a caso sull’elenco telefonico; la colazione al bar con i rapallesi; le visite nei quartieri e frazioni; gli incontri con gli studenti. E sono tanti, non solo localmente, ad imitarne le iniziative. L’ultima in ordine di tempo vede Bagnasco impegnato a far visita ai nuovi imprenditori che hanno aperto attività a Rapallo per ringraziarli della fiducia che hanno riposto sul futuro della città. Il risultato è che chi cerca di minare la popolarità del sindaco vede spesso decrescere la propria.

Il tour di Bagnasco tra le nuove attività ha fatto tappa a “Climax” una strtuttura ricettiva che conta al momento tre appartamenti dallo stile orginale, gestita da Marco Burzi. Commenta il sindaco: “E’ un piacere incontrare i tanti concittadini che credono nel futuro della nostra Rapallo. A Marco ho rivolto sinceri complimenti e augurato buona fortuna per questa nuova sfida imprenditoriale”.