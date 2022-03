Rapallo: cento nuovi alberi nelle vie e piazze della città - LevanteNews

In Piazza IV Novembre a Rapallo sono state sistemate otto nuove palme “Washingtonia”. Nei prossiomi giorni verranno posizionati due lecci nelle aiuole di Piazza Molfino, diciassette esemplari di “Lagestroemia” lungo i marciapiedi di Via Dante, Corso Colombo e Largo Aldo Moro e sei peri da fiore nella zona di Santa Maria. In totale nel corso del 2022 verranno messi a dimora a Rapallo cwnto nuovi alberi.

Il sindaco Carlo Bagnasco commenta: “Grazie al lavoro del consigliere Maurizio Malerba, degli uffici e dei giardinieri comunali, l’attività di piantumazione e cura del verde raggiungeremo il trafuardo dei 100 nuovi alberi nel corso dell’anno”.