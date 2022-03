Portofino: hotel Splendido e Spendido Mare, una stagione da sogno - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Hotel Splendido & Splendido Mare

Suona come una vera dichiarazione d’amore a Portofino la riapertura per la stagione 2022 degli hotel Splendido e Splendido Mare. Il primo a riaprire è stato lo Splendido Mare, tornato ad accogliere gli ospiti a partire dal 25 marzo, mentre lo Splendido si

prepara a ripartire il 1 aprile. Tra gustose novità e rinnovate esperienze per gli ospiti, il nuovo capitolo della storia degli hotel iconici sarà caratterizzato da numerose iniziative tra gastronomia, vela e cinema, volte a valorizzare una destinazione unica al mondo, proiettata verso il futuro.

REGATE DI PRIMAVERA 2022. Dopo il grande successo dell’edizione 2021, lo Splendido Mare restituisce nuovamente a Portofino le tradizionali Regate di primavera, quest’anno in qualità di Official Hospitality Partner.

Un’occasione tanto attesa dalla popolazione locale che si è dimostrata entusiasta di riscoprire e riabbracciare questo appuntamento che, anche quest’anno, torna ad essere una festa per tutti.

L’edizione 2022, in programma dal 22 al 25 aprile, vedrà gareggiare 15 equipaggi su imbarcazioni di tipologia cruiser-racer. Per l’occasione, gli ospiti dello Splendido Mare potranno usufruire di un’agevolazione del 20% sulla miglior tariffa disponibile per un soggiorno minimo di due notti, per l’intera durata dell’evento che inizierà con l’affascinante spettacolo del tradizionale Falò di San Giorgio la sera del 23 aprile.

CINEMA IN BLU. Lo Splendido e lo Splendido Mare, in collaborazione con il Riviera International Film Festival di Sestri Levante, organizzeranno a partire da maggio, tre serate di cinema sotto le stelle nel cuore dell’iconica Piazzetta. Lo schermo affacciato sulla magnifica baia di Portofino regalerà ad ospiti e passanti pellicole di giovani talenti emergenti che tratteranno tematiche relative ad arte,

viaggi e sostenibilità. Si tratta di un’iniziativa volta a rimarcare nuovamente il nostro legame con il borgo e la comunità, a celebrare ciò che Portofino ha rappresentato per il cinema e per la Dolce vita. Nelle prossime settimane condivideremo maggiori informazioni a riguardo.

SUCCEDE ALLO SPLENDIDO. A partire dall’imminente stagione, gli ospiti dello Splendido che sceglieranno di soggiornare in una Suite o Junior Suite saranno accolti da una pregiata selezione di volumi ispirati al leggendario fascino della Riviera italiana e, per i clienti delle Suite, a ciò si aggiungerà un nuovo set di amenities tra le quali un CD e vinile con le canzoni dello storico pianista dell’hotel Vladimiro Gatto e una raccolta delle ricette iconiche dell’hotel negli ultimi 30 anni, creata dall’Executive Chef Corrado Corti. Tra le novità assolute vi saranno le cene sotto le stelle del nuovo Le Terrazze: due terrazze riservate nel parco dell’hotel, proprio sopra la piscina, due tavoli da 6 e 10 persone, dai quali si potrà godere di una cena privata sotto le stelle, con una magnifica

vista sulla baia di Portofino.

Per quanto riguarda invece il ristorante La Terrazza e il Pool Bar, sarà presto annunciato il calendario che vedrà chef e noti pizzaioli unirsi alla brigata dell’hotel per cene evento preparate “a quattro mani”.

SUCCEDE ALLO SPLENDIDO MARE & BAGNI FIORE. Splendido Mare, magnifica locanda di charme affacciata sulla Piazzetta di Portofino e completamente rinnovata lo scorso anno, torna ad accogliere gli ospiti per la stagione 2022 con un’offerta culinaria senza paragoni. Prosegue la collaborazione con il Gruppo Da Vittorio al

ristorante DaV Mare, dove lo Chef Roberto Villa e il nuovo Head Chef Davide Galbiati

delizieranno anche i palati più esigenti con un menù che interpreta la tradizione del territorio in maniera raffinata e semplice attraverso piatti come il Crudo “D’Amare”, il “Plateau di Ostriche Gillardeau e Belon” e lo scenografico “Antipasto DaV Mare Portofino”. Gli ospiti potranno godere del nuovo design del bar, con eccellenza e innovazione a KM 0 che si ritrovano nella nuova cocktail list che include cocktail con il nome di ogni stanza dell’hotel e almeno un ingrediente locale in ogni proposta, due nuovi drink ‘low alcol’ e ghiaccio prodotto da un ice-designer genovese. Numerose novità anche per gli ospiti dei Bagni Fiore, l’esclusiva spiaggia nel cuore dell’incontaminata baia di Paraggi, che vede quest’anno le iconiche cabine rosse completamente reinterpretate dallo Studio Festen, oltre a sdraio rinnovate e ancora più ampie.

