Lavagna: escursione alla scoperta degli uccelli migratori - LevanteNews

Da Federica Bisanti, Responsabile Lipu per il Tigullio

Con l’arrivo degli Uccelli migratori, domenica 3 aprile torna sul fiume Entella l’escursione naturalistica, guidata dai volontari della Lipu, per scoprire quali specie vivono o sostano nell’oasi. Da alcuni giorni, infatti, uno stormo di circa una trentina di cavalieri d’Italia, un maschio di Mestolone e un gruppo di Anatre marzaiole sono approdati alle rive del fiume Entella in una sosta di riposo dal loro lungo e faticoso viaggio dall’Africa, diretti al Nord. E’ stato il segnale che la migrazione primaverile è iniziata e con essa l’escursione che da anni la Lipu organizza in questo importante habitat. Sarà una facile e piacevole passeggiata lungo la sponda sinistra del fiume, intervallata da soste di osservazione e spiegazioni scientifiche sulle caratteristiche e abitudini delle varie specie che si osserveranno quella mattina.

L’escursione è gratuita e aperta a tutti, ma iscrizione obbligatoria a tigullio@lipu.it Posti limitati Appuntamento h. 8,20 c/o Area ludica cani – Lavagna Si consiglia: abbigliamento dai colori spenti, scarpe comode, borraccia dell’acqua. Chi è attrezzato con binocolo o macchina fotografica è invitato a portarselo.

Enrico Ruggeri ha fotografato un Mestolone, uno degli ultimi arrivi