A Chiavari, al termine di indagini scaturite da una denuncia sporta da una 45enne del posto, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà per truffa aggravata una 30enne partenopea gravata da pregiudizi di polizia. La stessa aveva messo fittiziamente in vendita su un sito internet un paio di scarpe, facendosi accreditare dalla vittima la somma di 130 euro.