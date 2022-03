Chiavari: Economic Forum Giannini, anteprima con Oscar Farinetti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e scrittore, sarà ospite dell’anteprima dell’Economic Forum Giannini 2022, insieme all’imprenditore Piero Rondolino, giovedì 31 marzo alle 17 all’Auditorium San Francesco. Presenti in sala, fra gli altri, ristoratori, viticoltori, chef, operatori del mondo agroalimentare e della pesca.

La seconda edizione dell’Economic Forum Giannini, in programma a Chiavari venerdì 1 e sabato 2 aprile, è dedicata al turismo, la più grande industria della Riviera di Levante, alle modalità con cui favorirne la ripresa dopo la pandemia e le ricadute del conflitto in Ucraina, con un focus sulle opportunità offerte dal Pnrr per il settore turistico. Si parlerà anche di cultura, nelle mille sfaccettature che un territorio come quello del Tigullio può offrire, e della sua valorizzazione grazie al contributo dei media e del cinema. In calendario quattro sessioni, due mattutine e due pomeridiane, a cui parteciperanno amministratori, imprenditori, esperti e giornalisti.

Importante la collaborazione, anche per quest’anno, con il Centro Studi Amadeo Peter Giannini che coordinerà la tavola rotonda di venerdì 1 aprile alle 15.30, dal titolo “Amadeo Peter Giannini e il sistema bancario”, e consegnerà il Premio Giannini – sezione sistema bancario.

“Un appuntamento imperdibile per discutere, con grandi ospiti, del futuro del nostro territorio. Parleremo di promozione di un comparto che è stato messo a dura prova in questi ultimi anni, delle connessioni tra entroterra e costa, delle possibilità di rilancio dell’economia – l’assessore alla Promozione della città, Gianluca Ratto – La figura di Amedeo Peter Giannini, geniale banchiere del XX Secolo fondatore della Bank of America, sarà il filo conduttore del forum”.

L’ingresso è libero con super Green Pass e mascherina Ffp2. Gli incontri verranno trasmessi anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Chiavari e i video integrali saranno visibili sul canale Youtube dell’ente.

