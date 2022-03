Camogli: Silvio Ferrari al Sivori spiega a "Bosnia Express" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Alesbet

Circuito Sivori (Genova, salita Santa Caterina 12, tel. 010 583261 oppure 010 5532054)

Martedì 5 aprile 2022, ore 20.30

Bosnia Express

Regia Massimo D’Orzi

Italia, 2021 – Durata 70’

Intervengono

Massimo D’Orzi, regista

Silvio Ferrari, scrittore e traduttore slavista

“Cosa ha trasformato quel sogno di unità, uguaglianza e laicità in un incubo?” è la domanda da cui è partito Massimo D’Orzi per girare “Bosnia Express”, il film che martedì 5 aprile 2022 (ore 20.30) è in programma al cinema Sivori. A presentarlo saranno presenti lo stesso regista e Silvio Ferrari, scrittore e traduttore, esperto di storia e cultura slava. Ferrari, nato a Zara e cresciuto a Camogli dopo l’esodo giuliano dalmata, ha iniziato l’attività letteraria negli anni Settanta con le traduzioni dal serbo, dal croato e dal bosniaco, eseguite parallelamente a una cospicua produzione in proprio di narrativa e saggistica. Dal 2000 al 2007 è stato docente all’Università di Genova per l’insegnamento delle letterature serba, croata e bosniaca.

Liberamente tratto dall’omonimo libro di Luca Leone, “Bosnia Express” di Massimo D’Orzi è il terzo atto di un’ideale trilogia inaugurata da “Adisa o la storia dei mille anni” (2004) e proseguita con “Sàmara” (2009). Il film inizia a Trieste e prosegue, via acqua, per la Bosnia Erzegovina, verso Sarajevo, e poi Srebrenica, Tuzla, Stolac, Mostar, fino a Medjugorie. Ci si prende il tempo di soste dovute e svolte impreviste, in ascolto dei luoghi, che siano fabbriche abbandonate, abitazioni private, cimiteri, quartieri, luoghi di culto: una casa di Sarajevo che è stata quartier generale per i reporter da tutto il mondo, una moschea dove due amiche si confrontano sul futuro, le voci di intellettuali, esponenti religiosi e militari, ma soprattutto artisti: dei “non famosi” che attraverso la musica, il canto, il balletto, il teatro, cercano una catarsi da un passato, ancora troppo vicino, di morte e violenza cieca. Una riflessione quanto mai attuale su quello la guerra toglie e su quello che la guerra lascia. “Le guerre jugoslave – ha dichiarato Massimo D’Orzi – sono state guerre di religione, un grande laboratorio dove si è sperimentato ciò che avremmo visto su scala mondiale con l’avanzata dei monoteismi e l’attacco alla libertà e all’identità delle donne. Ecco perché dobbiamo interrogarci continuamente su cosa è successo in Bosnia”.

info tel. 010583261 | info@circuitocinemagenova.it | www.circuitocinemagenova.com