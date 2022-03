Camogli: dal Festival della Comunicazione un podcast sul linguaggio degli italiani - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival della Comunicazione

Il 31 marzo 2022 sarebbe stato il novantesimo compleanno di Tullio De Mauro. Il Festival della Comunicazione celebra il linguista, accademico e saggista italiano con il podcast “Il linguaggio degli italiani dall’Unità d’Italia a oggi”, realizzato a partire dalla lectio magistralis che tenne proprio a Camogli alla seconda edizione del Festival nel 2015, pochi mesi prima della sua scomparsa.

La lingua è, come tutte le manifestazioni di identità culturale, profondamente intrecciata con la storia di una cultura, di una società, di una nazione. Tullio De Mauro ripercorre la storia dell’unificazione italiana partendo appunto dalla lingua. Con l’unificazione politica del 1861, infatti, popolazioni immerse per lo più in un mondo misero e arcaico rispetto al resto d’Europa, all’80% ignare di scrittura e lettura e per il 98% capaci di parlare e capire bene solo le parlate locali, i dialetti, si incamminarono verso l’acquisizione di modi di vita meno miseri e la conquista di livelli maggiori di scolarità, conoscenza, uso della lingua nazionale. Nell’età della Repubblica il cammino si è fatto più rapido. Ma il passato sopravvive in ostacoli culturali e linguistici, sottovalutati o ignorati, che limitano gravemente le possibilità di sviluppo del paese.

Il podcast “Il linguaggio degli italiani dall’Unità d’Italia a oggi” è disponibile gratuitamente alla pagina http://www.framecultura.it/novita/, oltre che su tutte le principali piattaforme per l’ascolto cercando festivalcom. La puntata è parte integrante della collana Replay, con gli incontri del Festival della Comunicazione che più hanno emozionato, rieditati per l’ascolto e raccolti in una galleria di pensieri, spunti illuminanti, rivelazioni e aneddoti pronunciati dai grandi protagonisti del nostro tempo.

Il Festival della Comunicazione ritorna dall’8 all’11 settembre 2022 a Camogli per la sua nona edizione, dedicata al tema della Libertà. E anche quest’anno il Festival accompagna il proprio affezionato pubblico con uscite settimanali anche con la serie Storie che lasciano il segno: contenuti nuovi e inediti dalla voce diretta dei grandi protagonisti del Festival, su festivalcomunicazione.it e framecultura.it.