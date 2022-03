Calcio/ Sestri e Lavagnese, il mercoledì porta due punti - LevanteNews

Pareggiano Sestri e Lavagnese, perde il ligorna dopo aver chiuso il primo in vantaggio sul punteggio di 0-2: sono i risultati del mercoledì di campionato.

Il Sestri pareggia 1-1 contro il Città di Varese: al gol su rigore segnato da Pane risponde Maham. Stesso risultato per la Lavagnese sul campo di Saluzzo anche se il cammino per la salvezza resta in salita. Al vantaggio iniziale deip adroni di casa con Fiori, risponde nella ripresa, all’80’ Romanengo.

Gara dai due volti per il Ligorna che, contro il Bra, butta alle ortiche i tre punti: primo tempo di marca genovese con i gol di Cericola e Cippolletta, nella ripresa rimonta dei piemontesi con Marchisone su rigore, Pavesi e Tos.