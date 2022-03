Calcio/ Entella, Cesena nel mirino: è la settimana più importante - LevanteNews

Per l’Entella la settimana appena iniziata è forse tra le più importanti: domenica al Manuzzi è in programma la sfida contro il Cesena reduce dal 2-2 di Fermo di domenica scorsa.

Gennaro Volpe vuole provare a invertire il trend in trasferta e portare a casa punti preziosi per blindare il terzo posto in classifica anche in vista degli spareggi.

Dopo la vittoria in rimonta contro la Pistoiese i biancocelesti hanno ripreso gli allenamenti a Leivi lavorando sul campo in erba naturale. Ancora difficile capire chi scenderà in campo ma con quasi la rosa al completo il turn over potrebbe essere limitato.