Penultima trasferta del campionato, partita importantissima in ottica Play Off. All’Orogel Stadium – Dino Manuzzi va in scena la sfida tra Cesena ed Entella, calcio d’inizio fissato per domenica 3 aprile alle 14.30.

Per la direzione di gara è stato designato Mattia Caldera della sezione di Como. A coadiuvarlo Thomas Miniutti (Maniago) e Nicola Tinelli (Rovigo). Il quarto ufficiale di gara sarà Guido Verrocchi di Sulmona.