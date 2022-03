Avegno: interventi per un milione, nuove attrezzature e banda larga - LevanteNews

Avegno ha programmato diciannove interventi nelle frazioni per un costo totale di 1.010.000 euro erogati dalla Regione. L’assessore Hugo Santoro spiega: “Si tratta in prevalenza di lavori per migliorare le viabilità e per prevenire il dissesto; è prevista ad esempio la messa in opera di reti e tiranti in zone a rischio smottamenti”.

Sulle strade comunali sono intanto in corso importanti interventi che porteranno la banda larga nelle frazioni e in centro; si tratta di una necessità di cui fruiranno presto gli abitanti.

“Avegno ha anche partecipato con i Comuni di Recco e Sori a un bando regionale che – spiega Santoro – permetterà di acqistare un veicolo provvisto di piattaforma aerea per poter sostituire le lampadine agli impianti pubblici di illuminazione, ma anche per potare alberi o in altre evenienze; un escavatore per tracciare solchi e poter interrare cavi o tubi. Infine un trattore per lo sfalcio che, con l’innesto di apposite lame, servirà anche a ripulire le strade dalla neve. Le tre attrezzature saranno a disposizione dei tre Comuni a seconda delle loro necessità”.