Recco: tariffa speciale per il parcheggio auto ai visitatori di Euroflora - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il Comune di Recco offre ai visitatori di Euroflora una tariffa speciale per la sosta della propria auto sulle strisce blu. Per coloro che si recheranno a Nervi per la rassegna dedicata a fiori e piante, residenti a Recco e turisti, è a disposizione la tariffa giornaliera di euro 2.50. Per usufruirne basterà inviare la foto del biglietto della kermesse via mail a servizi@prolocorecco.it o, preferibilmente, via WhatsApp 334 875 4058 alla Pro Loco di Recco e ricevere il messaggio con il codice della tariffa speciale da digitare nel parcometro. La tariffa sarà attiva con le modalità indicate dal 23 aprile all’8 maggio 2022, per tutta la durata della manifestazione.

“E’ una soluzione molto vantaggiosa per tutti i turisti che sceglieranno di arrivare a Recco in auto – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – lasciare il proprio mezzo in uno delle tante aree blu della nostra città e poi raggiungere Euroflora con i bus Amt, con il treno o con i taxi. Utilizzare il nostro casello autostradale, che precede quello di Nervi per chi viene da levante ed è invece quello successivo per chi proviene da ponente, è una vera comodità. Questo suggerimento per il parcheggio consentirà anche ai possessori di biglietto per la manifestazione di fermarsi a visitare la città e godere delle proposte della gastronomia con la possibilità di gustare la focaccia col formaggio Igp”. “.