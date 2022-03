Rapallo: sconcerto e dolore per la morte di Paolo Aceto, 53 anni - LevanteNews

Sconcerto a Rapallo per il decesso prematuro di Paolo Aceto, 53 anni. Persona stranota anche per la sua attività di benzinaio e apprezzato per la sua generosità, il buonumore, la cortesia. Tra i primi a ricordarne il decesso il sindaco Carlo Bagnasco: “Non ci sono parole, ho appreso con profondo sgomento della prematura scomparsa del caro amico Paolo Aceto, una persona sempre disponibile, benvoluta da tutti e un lavoratore esemplare. Mi stringo al dolore dei familiari e di tutti i suoi cari”.