Rapallo: il parco delle Fontanine e "Comunità in Progress" - LevanteNews

Da Mariabianca Barberis, presidente dell’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine”

L’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine” ha aderito al Progetto “Comunità in Progress” dei comuni di Rapallo e Zoagli – con il sostegno di Fondazione Compagnia di SanPaolo e Fondazione Carige, in collaborazione con la Croce Bianca Rapallese.

Il progetto, nato del 2020, con lo scopo di sostenere e implementare le iniziative e i servizi a favore della cittadinanza , ha accolto così la proposta di M. Barberis di “creare uno spazio di socializzazione e un importante momento di presidio territoriale”, che si è fatta portavoce di alcune richieste emerse proprio dai fruitori del Parco..

Il 28 marzo alle ore 11 si è svolto un incontro preliminare per stabilire i giorni e l’orario dell’attività che avrà inizio lunedì 4 aprile.

Sono intervenuti in numerosissimi, al di sopra delle aspettative, così per accontentare tutti e garantire un’attività personalizzata, si è deciso di formare tre gruppi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle ore 12 offrendo la frequenza di una lezione alla settimana. Nasce così la figura del Personal Trainer del Parco delle Fontanine: Gianfranco Federici, professore di Educazione Fisica, con svariati corsi di specializzazione ed esperienze diverse come allenatore, direttore, maestro anche di tennis.

L’attività, gratuita da aprile a giugno, si svolgerà al Parco delle Fontanine nel Lotto1 Parco bimbi.

Data di inizio lunedì 4 aprile.