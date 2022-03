Alla notizia che il chiavarese Antonio Gozzi tornerà al vertice di Federacciai, uno dei primi a complimentarsi pubblicamente con l’imprenditore è stato il sindaco di Rapallo Carlo Bagnaco che scrive: “Complimenti all’amico Antonio Gozzi per questa nuova nomina: Il Consiglio direttivo di Federacciai, riunitosi oggi a Milano, lo ha infatti designato all’unanimità come prossimo Presidente della Federazione per il biennio 2022 – 2024”.