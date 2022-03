Rapallo: "Chiediamo uova di cioccolato per i piccoli" - LevanteNews

Dalla Consulta del Volontariato Rapallo

Nonostante le difficoltà legate alla situazione di contenimento della diffusione del coronavirus, della guerra Ucraina- Russia, la Consulta del Volontariato Rapallo vorrebbe, comunque, che i bambini potessero ricevere la sorpresa dell’uovo e festeggiare la Pasqua.

Un po’ di dolcezza per i bimbi di nuclei familiari frequentanti l’Emporio Solidale di Rapallo in Via Emiliani 34, gestito dalla Consulta del Volontariato Rapallo.

Un gesto simbolico per augurare buona Pasqua a chi sta particolarmente soffrendo in questo periodo, come i bambini provati da troppo tempo per le continue restrizioni e per i bimbi della Comunità Ucraina.

la Pasqua è resurrezione e da sempre l’uovo di cioccolata è il simbolo per eccellenza della ricorrenza, soprattutto tra i piccoli.

Attendiamo fiduciosi la fine di quest’incubo e fondamentale è la solidarietà di tutti. Affidiamo intanto ai bambini le nostre speranze ricordando loro che l’amore vince su tutto con l’auspicio di rendere un po’ più dolce questi giorni di festa.

Le uova pasquali per tutti bimbi completano l’azione solidale che vede la raccolta anche di derrate alimentari e materiale di cartoleria.