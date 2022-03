Portofino: la calata dove attraccano i nababbi - LevanteNews

Considerata l’adesione del Comune di Portofino al progetto di “Carbon Neutrality”, la giunta comunale di Portofino presieduta da Matteo Viacava ha ritenuto necessario un incremento delle tariffe per destinare l’extra gettito alle misure di contenimento dell’inquinamento dovuto all’anidride carbonica, con la piantumazione di

numerosi alberi nel Parco di Portofino atti a contenere tali emissioni.

Pr uno yacht superiore ai 60 metri, l’attracco alla calata in alta stagione dalle 14 del giorno di arriva alle 12 del giorno successivo compoprta una spesa di attracco, iva esclusa, di 3.250 euro.

Di seguito un quadro completo delle tariffe

tariffe servizi nautici 2022

Tariffe Navi da Crociera

Costi Fissi Scalo

Minimo fatturabile di €. 500/scalo (anche in caso di passeggeri a bordo inferiori a n° 100)

€. 5,00/passeggero

€. 300,00/scalo per GPG Security Guard dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (Impiego GPG come da PFSP IMO n°ITPTF – 001 approvato con decreto n°308 del 16/09/2021)

€. 2,00 per bollo fattura

Costi aggiuntivi

Servizio PFSO

€. 40,00/ora per extra time PFSO dalle ore 18.00 alle ore 00.00

€. 60,00/ora per extra time PFSO dalle ore 00.00 alle ore 08.00 della mattina seguente (con preavviso)

Servizio GPG

€. 40,00/ora per extra time GPG dalle ore 18.00 alle ore 00.00

€. 60,00/ora per extra ime GPG dalle ore 00.00 alle ore 08.00 della mattina seguente (con preavviso)

Cancellation Policy Servizio GPG

In caso di annullamento del servizio entro le ore 18.00 del giorno precedente l’inizio servizio, nulla sarà dovuto.

Vista l’obbligatorietà dell’utilizzo del servizio GPG reso da azienda con autorizzazioni Prefettizie, a seguito delle loro politiche di cancellazione ed in caso di

annullamento oltre suddetto orario, dovrà essere corrisposto l’intero ammontare di €. 300,00.

Politica di cancellazione dello scalo

In caso di annullamento del servizio entro e non oltre le ore 18.00 del giorno precedente l’inizio del servizio, nulla sarà dovuto. Qualora uno scalo venga confermato e

successivamente annullato oltre il suddetto orario, anche a causa di condizioni meteo avverse, verrà comunque addebitata la tariffa “minimo passeggeri in scalo” e,

vista l’obbligatorietà, l’intero ammontare di €. 300,00 dovuti per l’utilizzo del servizio GPG. Questo poiché tale servizio è reso a seguito di autorizzazioni Prefettizie, a

seguito delle loro politiche di cancellazione, poiché il presidio/servizio di sicurezza sarà attivato appositamente. Per evitare l’addebito del servizio la cancellazione

dovrà essere comunicata prontamente nel rispetto dell’orario sopra indicato, evitando così di far iniziare l’attività e l’installazione del presidio inutilmente.