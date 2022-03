Levanto e Nizza: gemellaggio sulle onde della radio - LevanteNews

Da Radio Levanto, la Radio a Colori

Levanto a Nizza per “ID week-end”; nell’occasione gemellaggio tra “Rlv La Radio a Colori” di Levanto e “Radio Nizza – Italiani in Costa Azzurra ”

Sabato 2 Aprile puntata speciale di “Agenda Levante Info Weekend” di RLV: in diretta il founder di Radio Nizza, il responsabile della CciNice e i rappresentanti levantesi presenti all’evento di promozione turistica “ID Weekend”.

Sabato 2 Aprile RLV La Radio a Colori, sede a Levanto e ricezione FM nelle Cinque Terre, Baie del Levante e Val di Vara, presenterà dalle ore 11 alle ore 13 una puntata speciale di “Agenda Levante Info Weekend”.

Questo in occasione della partecipazione del consorzio turistico e della municipalità di Levanto alla manifestazione di promozione turistica “ID week-end” (idweekend.fr) in edizione primaverile ed estiva, dall’1 al 3 aprile al Port de Nice.

Da prima Rlv avrà in diretta Marco Casa, fondatore di Radio Nizza, un progetto di comunicazione online che si rivolge agli italiani che si sono trasferiti in Costa Azzurra, ai francesi di origine italiana ed ai turisti e agli stranieri interessati alla conoscenza della lingua italiana. Attualmente Radio Nizza è l’unico servizio audio in lingua italiana dedicato a Nizza e Costa Azzurra. Radio Nizza è anche la radio ufficiale della Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis e Costa Azzurra.

La Camera di Commercio Italiana di Nizza avrà uno stand collettivo di promozione di alcune località turistiche italiane ad Id Weekend e, tra queste, quest’anno ci sarà anche Levanto. Giacomo Rinaudo di CciNice parlerà delle loro iniziative, degli eventi organizzati e dei servizi offerti.

Infine sarà in diretta dallo stand sul porto di Nizza un rappresentante della delegazione levantese per raccontare ‘dal vivo’ la situazione e le proprie impressioni su questa iniziativa promozionale.

Gli interventi in diretta a Rlv La Radio a Colori saranno poi raccolti in un podcast, che sarà reso disponibile online tanto da Rlv stessa, quanto da Radio Nizza.