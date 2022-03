Lavagna: il dissesto della città spiegato da "Officina" - LevanteNews

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, gruppo

Abbiamo il piacere di informare i nostri cittadini circa la posizione di Officina Lavagnese su alcune pratiche particolarmente importanti presenti nell’ODG del Consiglio Comunale di Lavagna del 28 Marzo 2022.

Punti 11/12: Pratiche su Documento Unico Programmatico e Bilancio di previsione per gli anni 2022/2024.

Le osservazioni fatte da Officina lavagnese sono molteplici al riguardo ma in sintesi si rileva che manca in generale un vero progetto per la città, non vengono previsti stanziamenti per iniziare a porre le basi del nuovo strumento urbanistico indispensabile per il rilancio della città. Tutte le opere pubbliche previste dall’amministrazione sono legate alla possibilità di ricevere dei finanziamenti e quindi la loro realizzazione rimane un vero punto interrogativo. Abbiamo fatto presente che Lavagna è una città di anziani (il 45,6% della popolazione è al di sopra dei 65 anni) e che prioritari devono essere i servizi sociali e l’assistenza, mentre a nostro avviso, il Bilancio riduce le spese su queste voci. Un altro punto particolarmente importante è il potenziamento dei servizi ai cittadini per quanto riguarda lo sportello per il pubblico e l’esperimento delle pratiche, nota purtroppo molto dolente per il nostro comune.

L’esame dei due documenti ci mostra un’amministrazione più preoccupata di fare “quadrare i conti”, cosa peraltro doverosa, che di porre le basi per progettare una nuova Lavagna, pur tenendo conto degli attuali vincoli finanziari. A tale proposito dai documenti emerge chiaramente come il Comune, in questi anni, ha continuato all’estinzione dei mutui sia per la parte in conto capitale e per gli interessi passivi senza alcun bisogno di ricorrere ad anticipazioni di cassa, dimostrando che l’indebitamento per mutui non poteva essere causa della dichiarazione di dissesto.

Al riguardo Officina lavagnese, riferendosi anche ad altri punti all’ODG, tra cui i N.13 e 14, ricorda che buona parte della situazione debitoria non è da ascrivere ai mutui, fatti per finanziare opere pubbliche, ma ai decenni in cui alcuni espropri, fatti senza la dovuta attenzione, hanno portato poi a contenziosi pesanti con relativi problemi per le casse comunali e per le famiglie direttamente coinvolte.

Poi, La rovinosa condotta di alcuni amministratori locali, emersa nel giugno 2016 con le accuse di infiltrazione mafiosa, ha dato il colpo di grazia all’immagine di Lavagna.

Il voto di astensione di Officina Lavagnese su queste pratiche vuol essere di stimolo alla maggioranza per invitarla a cogliere tutte le opportunità per l’ottenimento dei finanziamenti, PNNRR compreso, e a collaborare con tutte le forze di opposizione per costruire un nuovo progetto di città per ridare a Lavagna il suo giusto ruolo nel Tigullio.

Officina Lavagnese ha proposto inoltre una mozione ad oggetto “Solidarietà al Popolo Ucraino“ in cui ha chiesto di facilitare formalmente l’inserimento dei profughi a Lavagna, specialmente dei bambini e ragazzi nelle scuole locali, e di adoperarsi a tutti i livelli perché si giunga attraverso la diplomazia a fermare questo tremendo conflitto.