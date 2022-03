Lavagna: bilancio preventivo, oltre 22milioni di investimenti - LevanteNews

Da Segreteria sindaco Comune di Lavagna

Grande soddisfazione per l’approvazione del Bilancio preventivo 2022 che prevede oltre 22 milioni di investimenti, tutti da effettuarsi anche e soprattutto con ricorso a risorse del Pnrr e, quindi, mediante contributi, e non finanziamenti a carico dei cittadini. Dal 2019 ad oggi abbiamo ridotto l’indebitamento complessivo del Comune del

35% e, ciò nonostante, siamo riusciti a fare tutta una serie di investimenti, quali il rifacimento dei pennelli, le asfaltature, gli interventi di messa in sicurezza dei rii fluviali come il Rezza, e tanto altro! Chiudendo con un avanzo di amministrazione presunto di 7.730 milioni di euro!

“Un ottimo risultato, i numeri dimostrano una grandissima attenzione al contenimento dei costi, in coerenza con una programmazione di investimenti eseguiti con contributi volti a ridurre la spesa a carico dei cittadini, che troppo spesso hanno dovuto pagare” dichiara il Sindaco, a Seduta Consiliare conclusa