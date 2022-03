Giro d'Italia: Riviera beffata, premiata la Fontanabuona - LevanteNews

Dieci giorni fa il sito del del Giro d’Italia confermava l’itinertario ligure della tappa Parma Genova con l’arrivo dal Passo del Bocco, la discesa fino a Chiavari poi l’Aurelia fino a Rapallo quindi la tortuosa strada di San Martino di Noceto; a Ruta il ritorno sulla via Aurelia fino a recco e Sori, poi la salita fuino al Monte Cornua; la strada che porta al monte Fasce e giù a precipizio in una strada impossibile fino all’Apparizione e corso Eurtopa.

Oggi è tutto cambiato. La direzione del Giro d’Italia ha evidentemente e tardivamente riconosciuto di avere scelto strade inopportune dove, da Rapallo in poi, avrebbero potuto passare solo i veicoli strettamente indispensabili. Così da Carasco si dirotta la corsa in Fiontanabuona e, dato che i lavori nel tunnel del Ferriere sono in ritardo, e comunque sarebbe aperto in una sola carreggiata, la carovana percorrerà la strada del Boasi per arrivare a Bargagli.

A Genova la polemica sul passaggio sul ponte Morandi sembra sterile; l’unico motivo è semnai quello di aggiungere una chiusura che alimenterà code e disagi per gli utenti già tanto provati da da cantieri e incidenti.