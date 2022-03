Chiavari: morte di Roberta Repetto, il 4 aprile udienza preliminare - LevanteNews

Chiesto il rinvio a giudizio per i tre indagati per la morte di Roberta Repetto, l’insegnante chiavarese di 40 anni morta a seguito dell’asportazione di un neo nella cucina del centro olistico Anidra di Borzonasca: un melanoma curato per due anni con tisane e meditazioni. La donna, in condizioni disperate, si era poi presentata al San Martino, ma era troppo tardi. Il 4 aprile si terrà l’udienza preliminare.

Dopo la denuncia dei familiari della Repetto, il padre era stato sindaco di Chiavari, i carabinieri arrestarono il “maestro spirtituale” Paolo Bendinelli e il medico bresciano Paolo Oneda mentre la psicologa Paola Dora, compagna di Oneda, presente all’operazione venne anch’essa indagata per omicidio. Bendinelli è accusato inoltre di maltrattamenti e violenza sessuale.

Nelle foto Paolo Oneda e Paolo Bendinelli