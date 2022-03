Chiavari: la Protezione Civile incontra il mondo della scuola - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Conoscere la Protezione Civile, le procedure da attuare in caso di emergenza e i principali strumenti di comunicazione. Sono i principali temi affrontati questa mattina, all’Auditorium San Francesco, durante il primo incontro organizzato dall’ufficio di Protezione Civile del Comune di Chiavari con i ragazzi delle classi prime dell’istituto Ilaria Alpi.

“Sono diversi gli obiettivi del progetto didattico iniziato con le scuole, dalla diffusione delle misure di autoprotezione in caso di emergenza, alla conoscenza dei rischi relativi ai vari avvisi meteo fino ad arrivare agli strumenti utilizzati dalla Protezione Civile – spiega il consigliere incaricato Giorgio Canepa – Abbiamo, inoltre, parlato dell’inquinamento derivante dalla plastica, invitando i ragazzi a cambiare abitudini e ad adottare comportamenti più sostenibili per l’ambiente. Per questo motivo abbiamo consegnato agli studenti una borraccia in alluminio, realizzata con il contributo di Conad Chiavari”.