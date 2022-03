Chiavari: la giunta regionale interverrà alla Hi-Lex - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il resoconto della sdeduta pomeridiana circa il licenziamento collettivo indetto da Hi-Lex Italy

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato da Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a intervenire presso i vertici dell’azienda perché revochi la procedura di licenziamento e convochi l’azienda per proporre l’utilizzo di tutti gli strumenti di ammortizzatori sociali per evitare licenziamenti e superare la momentanea, ma grave, crisi del settore. Nel documento si ricorda che la società fa parte del settore della componentistica automobilistica e ha uffici e stabilimenti a Chiavari dove rappresenta, con 233 dipendenti, uno dei siti produttivi più importanti e che il 27 gennaio è stata indetta dai vertici dell’azienda la procedura di licenziamento collettivo per 22 dipendenti che scade il prossimo 14 aprile.