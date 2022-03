Chiavari: consegna della storica bandiera della Coduri - LevanteNews

Da Anpi Sezione Chiavari

Sabato 2 aprile 2022, alle ore 16, presso la sala della filarmonica di via Entella a Chiavari, si svolgerà una cerimonia per la consegna della bandiera storica della Brigata Longhi (Divisione Coduri).

Diversi anni addietro fu consegnata in custodia alla Sezione Anpi di Lavagna ed oggi torna nella legittima disponibilità dell’Anpi di Chiavari, che proprio al Comandante di brigata Paolo Castagnino “Saetta”, hanno intitolato la propria sezione.

Per l’occasione saranno presenti i Presidenti onorari.

L’evento sarà aperto al pubblico secondo le normative vigenti in merito alle misure di contenimento anti Covid-19.