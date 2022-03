Chiavari: a scuola di ambiente e sicurezza - LevanteNews

Presso l’Auditorium San Francesco di Chiavari è iniziato questa mattina il ciclo d’incontri con le scuole primarie e medie inferiori organizzato dal Comune e dal servizio alla Protezione civile, avente l’obiettivo di far conoscere ai più giovani le misure di autoprotezione da attuare in caso di emergenza e promuovere comportamenti responsabili in materia di ambiente e salute. All’incontro di oggi, che ha coinvolto le classi dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”, sono intervenuti il consigliere delegato, Giorgio Canepa, e il responsabile della protezione civile comunale, Sergio Lucchi.

“Vogliamo far passare due messaggi – spiega Canepa -: uno riguarda l’uso della plastica, l’impatto di essa sull’ecosistema, il problema del suo smaltimento nei corsi d’acqua e sulle spiagge e la necessità di adottare nella vita quotidiana pratiche ecosostenibili, come l’abbandono degli oggetti monouso e la loro sostituzione con materiali ecosostenibili. L’altro messaggio riguarda il sistema delle allerte: negli ultimi mesi ne abbiamo rivisto le modalità e i comportamenti da attuare in caso di qualunque tipo di emergenza o incidente. Riteniamo che i ragazzi siano il veicolo migliore per incidere sulla coscienza del territorio e dell’ambiente tra le famiglie. Non potremo mai eliminare al cento per cento il rischio di eventi calamitosi ma se agiamo in maniera preventiva lo possiamo sicuramente limitare”.

Si tratta di iniziative già organizzate dall’amministrazione comunale negli anni scorsi e che con la pandemia si erano interrotte. Domani sarà la volta delle classi del Comprensivo “Chiavari due” e della scuola paritaria “Maria Luigia”.