Camogli: “Omaggio a Bruce Springsteen” al Teatro Sociale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Frame-Festival della Comunicazione

Prima serata di aprile e primo grande appuntamento al Teatro Sociale di Camogli: i Blood Brothers animeranno il teatro nell’amatissima formula dell’aperitivo servito nei palchi, per un indimenticabile “Omaggio a Bruce Springsteen”. Appuntamento venerdì 1 aprile al classico orario delle 19:30.

L’energia, la forza e la tenacia di Bruce Sprinsgteen, il più grande live performer del rock, sono l’ispirazione dei Blood Brothers, tribute band che, nella cura del look, nella scelta degli strumenti musicali e nelle performance live ricerca lo stesso impatto esplosivo del Boss e della sua E Street Band, per due ore di concerto non stop.

“Il mondo si divide in due categorie di persone: chi ama Bruce Springsteen e chi non lo ha mai visto da vivo”. Una band senza rivali in Europa e con pochissimi rivali nel mondo, tanto che negli ultimi mesi sono arrivati i complimenti dal produttore dell’ultimo album di Bruce Springsteen e da due membri della E Street Band, che da sempre accompagna il rocker americano.

Dai migliori teatri italiani ai grandi festival in giro per l’Europa, ormai la band negli ultimi anni ha raggiunto grandi traguardi e si appresta a raggiungerne altri grazie anche alla produzione di Good Vibrations che da anni porta vari spettacoli in Italia ed Europa.

I Blood Brothers nascono a Livorno da un’idea di Francesco Zerbino (voce e chitarra), che dopo essersi diplomato al conservatorio in percussioni e avere girato il mondo come batterista, decide di dare inizio a un progetto che va oltre la riproduzione precisa di suoni e movenze tipiche di una tribute band. Un progetto che, oltre alla ricerca dei suoni e allo studio accurato dei testi, trasmetta forza, sentimenti e passione che gli spettatori possano ricordare a lungo.

Inizia così un percorso speciale, che porta 8 ragazzi a vivere una sinergia unica che trasforma ogni gesto in un momento magico da condividere con il pubblico, che diventa puntualmente “uno di loro”, proprio come accade ai concerti del Boss. Gli show sono energici, intensi, emozionanti e arrivano a durare anche tre ore, ma ovviamente sono preparati su misura per il contesto in cui vengono presentati: a teatro diventano più intimi e ricercati, nei festival estivi esplodono di energia e rock ‘n’ roll. In ogni caso non potranno mancare i grandi successi del cantautore del New Jersey come “Born in the Usa”, “Born to run”, “Hungry heart”, “Badlands” e “Dancing in the dark”.

Gli aperitivi, serviti solo nei palchi, prevedono una maggiorazione di 5 € sul costo del biglietto. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura, oltre all’Hotel Cenobio dei Dogi. Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket. Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli.