Bonassola: ok alle varianti contenute nel Puc - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale

Con 18 voti a favore e 3 astenuti (Lista Ferruccio Sansa presidente) è stata approvata la Proposta di deliberazione 45: “Nulla-osta alle varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico (Ptcp) contenute nel progetto di Piano urbanistico comunale (Puc) del Comune di Bonassola”

L’area “Punta dei Marmi”, dove il Puc vigente prevedeva la realizzazione di un diving center, viene riclassificata, in analogia alle aree circostanti, per la presenza di aree di pregio naturalistico da tutelare senza ulteriori previsioni di interventi edificatori. Nello stesso provvedimento anche l’area “Il Poggio”, dove era prevista la costruzione del depuratore comunale, in seguito all’allacciamento al depuratore di Levanto viene riclassificata dall’Amministrazione comunale in un’area di conservazione per il suo valore naturalistico ambientale.