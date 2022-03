Asl-4: covid, i nuovi contagi sono 225, i ricoverati 19 - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Regione Liguria

Sono 2.290 i nuovi positivi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 15.729 tamponi effettuati tra molecolari (3.328) e antigenici rapidi (12.401).

Il dettaglio nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

Imperia (Asl 1): 250

Savona (Asl 2): 337

Genova: 1.248, di cui:

• Asl 3: 1.023

• Asl 4: 225

La Spezia (Asl 5): 441

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 14I pazienti ricoverati sono 29 (19 a Sestri; 10 a Lavagna di cui 2 in terapina intensiva)