Ormai viaggiare in Autostrada diventa un delirio: non c’è giorno che non ci sia coda in A12 Genova-Livorno in entrambe le direzioni.

Qui sono 3 i chilometri di coda tra Rapallo e Genova Nervi, in direzione Genova, causa lavori; coda di 1km anche tra Genova Nervi e Recco, in direzione sud, per lavori.