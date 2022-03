Zoagli concede il patrocinio al Teatro Sociale - LevanteNews

Il Comune di Zoagli ha detto sì alla concessione del patrocinio al Teatro Sociale di Camogli. Il documento è pubblicato sull’Albo pretorio del Comune.

di concedere il Patrocinio gratuito del Comune di Zoagli con utilizzo del logo:

– alla Fondazione Teatro Sociale di Camogli Onlus con sede in Camogli (Ge) per l’organizzazione della stagione 2022 del Teatro Sociale di Camogli in corso da gennaio a giugno 2022, che vedrà come ospiti numerosi protagonisti della scena teatrale e musicale italiana, e anche compagnie internazionali;

di dare atto che:

– il patrocinio si sostanzia nell’apposizione dello stemma o logo comunale e nella palese manifestazione dell’erogazione del patrocinio sui materiali promozionali e durante l’iniziativa;

– gli organizzatori dovranno occuparsi direttamente del progetto di che trattasi e del pagamento di eventuali ulteriori oneri connessi alla realizzazione e dalla promozione dello stesso

– il Comune di Zoagli non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato il patrocinio.