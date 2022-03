SoriTeatro: arrivano Moni Ovadia e Paolo Rossi - LevanteNews

Continua con successo crescente il progetto di SoriTeatro, creato dal regista Sergio Maifredi in accordo con il Comune e la Pro Loco di Sori. Giovedì 24 marzo il Teatro Comunale, in via Alleati Combattenti, è andato vicino al tutto esaurito per l’avvincente reading di Robinson Crusoe, portato in scena da due pezzi da 90 del teatro genovese come Alberto Giusta e Andrea Nicolini. I due attori solo con la voce e la loro presenza scenica sono riusciti a ricreare l’epopea dell’uomo moderno, illuminista (il libro di Defoe è uscito nel 1719), alle prese con la natura e con il destino, che cerca di plasmare e piegare alla sua volontà solo con la forza del suo ingegno.

Giovedì prossimo, 31 marzo, arriva a Sori nientemeno che Moni Ovadia: uno degli attori e autori più importanti e conosciuti in Italia. Lo spettacolo si intitola “Baiardo e Brigliadoro – Cavalli e Paladini dall’Opera dei Pupi”: una produzione del Teatro Pubblico Ligure, che vede la direzione artistica di Sergio Maifredi. Con Moni Ovadia ci sono Mario Incudine e Antonio Vasta. Lunedì 4 aprile arriva a Sori un altro grosso nome dello spettacolo nazionale come Paolo Rossi. Il comico (ma la definizione è riduttiva) milanese porta in scena “Stand up Omero”. Dal 15 ottobre, data di inizio della stagione, c’è stato un viaggio in pullman a Milano, per assistere a uno spettacolo del Piccolo Teatro. Amanda Sandrelli è arrivata a Sori con “Calipso: Odissea, un racconto Mediterraneo”. Tullio Solenghi e Corrado Bologna hanno fatto l’ Orlando Furioso. Alessio Boni e Marcello Prayer hanno realizzato “Canto degli esclusi – Concertato a due voci per Alda Merini”. David Riondino e Maurizio Fiorilla hanno messo in scena “Per l’alto mare aperto – La geografia dell’Ulisse di Dante”. A seguire Giuseppe Cederna con “Isole del tesoro”; Andrea Nicolini con “Il contrabbasso”; Maddalena Crippa in “Armida”; Corrado D’Elia con Moby Dick; Renato Tortarolo con “Bob Dylan, L’oceano ribelle”.