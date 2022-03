Sincro/ Primo Trofeo Piccole donne, la classifica - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli Sincro

La Rari Nantes Camogli Sincro ha partecipato al Primo Trofeo “Piccole Donne”, che si é tenuto sabato 26/03/2022, presso la piscina di Lago Figoi (Ge). Il ricavato delle tasse gara verrà devoluto all’Associazione Mascherona di Genova, centro anti violenza contro le donne, che si impegnerà a fornire delle “borse sportive” per i figli delle vittime di violenza, onde permettere loro di svolgere attività sportiva presso l’ impianto di Figpi.

Le altre società che hanno partecipato alla manifestazione sono state: ANPI 2000, Chiavari Nuoto, Nuotatori Genovesi e Nuotatori Rivarolesi. I tecnici Elisa e Martina Canovi, con Alessia Brustia e Giorgia Casareto, all’ uscita dell’impianto hanno dichiarato la loro soddisfazione per le prestazioni in generale,e la conquista di molte medaglie nonostante le numerose assenze dell’ultimo minuto, e l’emozione delle atlete di età compresa tra 4 e 16 anni

*CLASSIFICA GARA*

26 marzo

1° Trofeo “Piccole Donne”

*BABY*

1° Duo Lucespino V-Bonomini

*ESORDIENTI C*

2° Solo Mazzoni A

5° Solo Ginanneschi A

2° Duo Bardocci-Rossi

1° Trio Asplanato A-Tomalà-Vignolo

1° Squadra Asplanato P-Brissolese-Sudmeier-Tomasin-Pillitteri-Zeroual-Grillo

2° Squadra Ghiani-Angiolani-Carraro-Lucespino A

*ESORDIENTI B*

1° Solo Moresi

2° Duo Balestra-Olcese

*ESORDIENTI A*

4° Solo Fagni

3° Squadra Mazzoni M-Zitta-Barabino-Gaudino-Ginanneschi M

*RAGAZZE*

1° Solo Canovi

1° Duo Monfregola-Lauretta

2° Duo Pozzo-Milanta

3° Trio Storelli-Ferrari-Sudmeier

2° Squadra Canovi-Monfregola-Lauretta-Coscia-Lagazio-Ravagnolo