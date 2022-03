Sestri: l'arte culinaria firmnata da Baratta e Pezzi - LevanteNews

Dall’Associazione Culturale “O Leûdo”

Sabato 2 aprile 2022, alle ore 16 in Sala “Carlo Bo” in Corso Colombo a Sestri Levante, presentazione del libro di Francesco Baratta e Pierluigi Pezzi “L’ Arte culinaria nel Bel Paese”, a cura dell’Associazione Culturale “O Leûdo”.

Relatori: Prof. Sergio Audano e gli Autori.

Il libro vuole essere un percorso in cui l’Arte culinaria si pone come collante di tradizioni secolari nelle varie regioni italiane, intrecciate con la diffusa religiosità delle Abbazie e dei Monasteri sparsi per l’Italia.

L’entrata è libera, nel rispetto della normativa vigente e fino ad esaurimento posti

Collegamento al sito “O Leûdo”: www.oleudo.it – www.facebook.com/associazioneoleudo/

locandina