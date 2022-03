Sesta Godano: l'attività escursionistica di Mangia Trekking - LevanteNews

Dall’Associazione Sportiva Mangia Trekking

Sono riprese le attività di alpinismo lento notturno sul far della sera ad opera di Mangia Trekking. In particolare si è trattato di bella escursione notturna lungo le antiche vie pedonali che dal quartiere cittadino di Rebocco conducono attraverso la scalinata Maggiano a Sant’Anna e poi a Stra’. Si tratta di antiche scalinate che dalla città conducevano sulle colline, fino a raccordarsi con l’Alta Via del Golfo, Gli appassionati di Mangia Trekking hanno risalito nella sera l’antica scalinata di Maggiano, raggiunto il Passo della Foce ed arrivati a Strà hanno fatto una piacevole sosta e cena al Circolo Escursionistico Endas – Mangia Trekking. Ove è stato possibile degustare degli squisiti piatti tipici della tradizione spezzina.

Sul far della notte, indossato lo zaino in spalla, accese le lampadine illuminanti e scattata qualche foto ricordo, attraverso la via del al “Salto del Gatto” completando un interessante circuito ad anello gli amici dell’alpinismo lento hanno fatto ritorno in città . Riprendono cos’ le attività di “Alpinismo Lento Notturno” che porteranno a conoscere le colline spezzine i suoi locali di accoglienza turistica. Per partecipare ed essere informati rivolgersi alla nostra associata e testimonial della “montagnaterapia”, la Guida Alpina Mara Giusti .