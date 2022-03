San Colombano: "Torrente Lavagna in secca, problema irrisolto" - LevanteNews

Da Claudio Solari riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata al presidente del Consiglio comunale Franco Amadori, al sindaco Carla Casella e al segretario comunale di San Colombano Certenoli Dottor Massimiliano Morabito

Dal 14 febbraio u.s. non abbiamo più avuto notizie in merito alla richiesta di rinvio proposta dal gruppo di maggioranza in merito al problema sollevato del prosciugamento estivo del Torrente Lavagna.

Ci si attendeva come definito in consiglio comunale un rinvio a breve termine ma riscontriamo che così non è stato visto il tempo trascorso.

Con la presente quindi intendiamo sollecitare le SS.LL. affinché si affronti quanto prima l’argomento proposto per il bene del nostro territorio e per rispetto del tavolo di lavoro instaurato con le varie realtà locali.

In attesa di un riscontro si porgono distinti saluti.

Claudio Solari, Paola Repetto e Mirco Aste Consiglieri comunali Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo Comune di San Colombano Certenoli