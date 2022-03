RASSEGNA STAMPA. Covid, in Asl 4 i ricoveri salgono a 29 - LevanteNews

Oggi, lunedì 28 marzo, auguri a Castore. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “A tutto c’è rimedio fuorché la morte”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: in Asl-4 i nuovi casi di ieri sono 123 e ben 29 i ricoverati (Una crescita preoccupante ndr). Siccità: “Se persiste gravi danni per colture e bestiame”; “Instabilità da metà settimana; precipitazioni quasi azzerate”. Ucraina: “Corsi di italiano per gli ucraini ospitati in diocesi”; “Faremo di tutto per farvi star bene”.

Sestri Levante: una primavera ricca di eventi. Chiavari: evasione Tari salita all’11 per cento. Chiavari: Elezioni, Giovanni Guiardini candidato del centro destra (e non come afferma il titolo di Forza Italia ndr). Zoagli: decesso di Roberto Canepa, rtestano tenerezza e ascolto per moiglie e figlia.

Santa Margherita Ligure: 600 podisti in gara al Portofino Trail.

===

===