Rapallo: auto d'epoca, la Milano-Sanremo fa tappa sul lungomare - LevanteNews

La rievocazione storica della coppa Milano- Sanremo di aut d’epoca giunta alla tredicesima edizione passa da Rapallo.

L’evento, presentato questa mattina a Genova in sala trasparenza di Regione Liguria, oltre al lato sportivo rappresenta un grande momento di promozione turistica.

Rapallo sarà particolarmente orgogliosa di accogliere questi meravigliosi veicoli venerdì 1 aprile attorno alle 18:00 al Chiosco della Musica.ùSpiega il sindaco Carlo Bagnasco: ”

Ringrazio gli organizzatori per questa edizione che mi vede coinvolto oltre che come Sindaco anche come neo presidente Automomobil Club di Genova”.