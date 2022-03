Pallanuoto M/ Camogli vince a Bologna ma perde Ruggieri per infortunio - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

La Spazio Rari Nantes Camogli centra una vittoria importantissima, in una vasca storicamente molto complicata, contro un ottimo avversario. Aveva chiesto coraggio Angelo Temellini e i bianconeri hanno risposto con una prova matura, a tratti davvero ben giocata. Dopo un avvio equilibrato, vissuto gol a gol, con il Camogli sempre avanti, Beggiato e compagni con il passare dei minuti hanno trovato sempre più sicurezze piazzando un micidiale break. A fine terzo tempo, infatti, il Camogli va in vantaggio 10-6. Sembra finita, ma qualche distrazione degli ospiti, unita alla voglia di non mollare della President, vede la formazione di Bologna andare in gol per tre volte consecutive. I ragazzi di Risso tornano a meno 1, ma nel finale è la solita sassata di Caliogna a chiudere definitivamente la partita.

“Vittoria davvero importante sia per il morale che per la classifica“, commenta Angelo Temellini, “Devo dire che i ragazzi sono stati bravi ad interpretarla nel migliore dei modi e ad arginare il tentativo di rientro della President. Penso che a tratti si sia visto un buon Camogli, con delle percentuali a uomo in più positive. Mi aspettavo un pò di calo nel finale, soprattutto in virtù della condizione fisica di alcuni giocatori che in settimana non si erano allenati con regolarità. Potevamo gestire meglio alcune situazioni, ma alla fine siamo stati bravi a chiuderla. Questa vittoria deve darci entusiasmo e consapevolezza e farci capire che se facciamo le cose in un certo modo abbiamo ampi margini di miglioramento“.

Temellini, poi, si è soffermato sull’infortunio di Ruggieri che purtroppo lo terrà lontano dal campo per diverse settimane. “Io non parlo mai dei singoli, ma oggi voglio fare un’eccezione. Credo che sabato Pierluigi abbia dato una lezione d’amore e di spirito di appartenenza a tutti noi. Nel corso del terzo tempo mi aveva detto che sentiva male e che non riusciva a rilanciare bene, ma nessuno si era assolutamente reso conto della gravità dell’infortunio. Una volta uscito dall’acqua abbiamo capito quanto fosse stato eroico. Ruggieri ha giocato praticamente due tempi con un tendine lesionato e una volta finita la partita il suo dispiacere più grande era quello di non poter aiutare la squadra nelle prossime partite. Questo episodio mi ha colpito tanto e credo che sia una lezione preziosa per tutti noi. Si tratta di un ragazzo fantastico che ha portato un entusiasmo contagioso. Gli faccio un grande in bocca al lupo e lo aspettiamo presto”. Affrontata una bolognese, ora subito sotto con l’altra. Il Camogli c’è ed è pronto a questo sprint finale.