Levanto: domani consiglio comunale - LevanteNews

Dal comune di Levanto

Torna a riunirsi, martedì 29 marzo, alle ore 18, il Consiglio comunale di Levanto. Nel rispetto delle disposizioni emanate per il contenimento della diffusione del Covid-19, i consiglieri saranno presenti in aula ma la seduta si svolgerà a porte chiuse.

L’assemblea si aprirà con la risposta all’interrogazione (presentata dal gruppo “Obiettivo Levanto”) sul piano triennale delle opere pubbliche e gli eventuali progetti di rigenerazione urbana da attuare con il contributo di fondi ministeriali.

Quindi si verificherà la disponibilità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie nell’ambito dell’esercizio finanziario 2022.

Poi una serie di provvedimenti di natura economico-finanziaria: la conferma delle aliquote Imu del 2021 per il 2022; alcune modifiche ed integrazioni al regolamento per l’utilizzo dell’imposta di soggiorno; alcune integrazioni al regolamento relativo ai canoni di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; la conferma dell’addizionale Irpef 2021 anche per il 2022; l’individuazione della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno in corso; la richiesta di approvazione del “Bilancio di previsione 2022-2024” e della nota di aggiornamento al “Documento di programmazione economica” per lo stesso triennio.