Framura: escursione al Salto della lepre - LevanteNews

Da Valerio Lastrico – Guida Ambientale Escursionistica Liguria

Sabato 2 aprile

Promontori di Levante: 4ª tappa. Il Salto della Lepre e le altre punte di Framura e Bonassola

Quarto appuntamento con i promontori di Levante, con una traversata tra Framura e Bonassola. Anche in questo caso, però, non ci si limiterà a seguire il Sentiero Liguria, ma si faranno le opportune deviazioni verso i luoghi meno conosciuti. Questo tratto di costa è conosciuto soprattutto per lo spettacolare Salto della Lepre, ma le meraviglie non finiscono qui, e le andremo a scoprire con poca fatica in più. Rispetto agli altri promontori è radicalmente diverso l’ambiente, visto che a farla da padrone sono qui le rocce di origine vulcanica: gabbri, basalti

testimoni di eruzioni sottomarine, e soprattutto il bellissimo “marmo” rosso di Levanto. Questo crea un paesaggio brullo e roccioso, con una scarsa e particolare copertura vegetale, che permette di godere per tutto il percorso di ampissimi panorami. Un territorio in gran parte selvaggio, ma punteggiato dai vigneti della Doc Colline di Levanto, da bunker sulle falesie, e da cave di marmo a picco sul mare.

Appuntamento: ore 11 presso la stazione di Framura (per chi viene da Genova, Regionale Veloce 3015 delle 9,23 da Genova Brignole, cambio con Regionale 12221 delle 10,41 da Sestri Levante)

Arrivo a Bonassola alle ore 17,30 circa (e comunque in tempo, per chi deve tornare a Genova, per il regionale

12236 delle 17,49, cambio con Regionale Veloce 3278 delle 18,26 da Sestri Levante)

Necessario pranzo al sacco

Difficoltà: Escursionistica media, con alcuni brevi tratti più difficili nelle deviazioni (evitabili per chi non se la sente)

Dislivello in salita: 500 metri circa

Lunghezza: 12 km circa

Costo: 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria al 3480906206 (Whatsapp)

Link all’evento: https://fb.me/e/35OeT0QUz