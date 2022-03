Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco

Quast’oggi i Vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti in viale Kasman per un incidente stradale. Una ragazza ha perso il controllo della vettura e dopo aver scontrato lo sparti traffico ha finito la corsa sul tetto. Estratta dal 118 i Vigili del fuoco hanno ribaltato la macchina e messo in sicurezza la stessa e l’area. La ragazza è stata trasportata al pronto di Lavagna in codice giallo, ma le sue condizioni sono buone.