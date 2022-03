Chiavari: la Protezione civile incontra le scuole al San Francesco - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Domani, 29 marzo 2022 a partire dalle ore 10, la Protezione Civile incontra gli alunni dell’istituto Ilaria Alpi all’Auditorium San Francesco.

Un’occasione per far conoscere le procedure e il piano di Protezione Civile comunale, diffondere le misure di autoprotezione da attuare in caso di emergenza e promuovere l’adozione di comportamenti consapevoli e responsabili.

Interverranno il responsabile della Protezione Civile del Comune di Chiavari, Sergio Lucchi, e il consigliere incaricato, Giorgio Canepa.