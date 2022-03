Chiavari: dall'Ucraina al parco di Portofino e al depuratore - LevanteNews

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo del Pd in Consiglio regionale

Ciao,

Venerdì scorso c’è stato il terzo sciopero globale per il clima. In un mondo la cui attenzione è concentrata sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e sulla guerra alle porte di casa, l’appuntamento dello sciopero globale poteva suonare come fuori fuoco, rispetto all’attualità. E invece l’attenzione deve essere ancora maggiore: la crisi climatica non va in pausa, come non lo è andata durante la pandemia. E le dinamiche sono fortemente interdipendenti: gli obiettivi dell’agenda dello sviluppo sostenibile non sono solo ambientali: Pianeta, Persone, Prosperità e Pace. Così sono declinate: perché così come non ci può essere giustizia ambientale senza giustizia sociale, così non ci può essere sviluppo senza pace tra i popoli e gli Stati.

Sembra un discorso astratto, e forse lo è, ma chi scende in piazza e chiede alla politica e alle istituzioni di agire, lo chiede – anche – per una visione globale del futuro del pianeta, in cui tutti questi aspetti sono collegati e vanno affrontati con estrema urgenza, perché il cambiamento climatico non aspetta, e lo si può vedere rispondendo anche ad una semplice domanda: quand’è l’ultima volta che è piovuto da voi?

E il tema della sostenibilità è anche intimamente connesso alla discussione sull’energia, uno dei portati più evidenti della guerra Russo-Ucraina. La dico con semplicità, e pure col rischio di banalizzare: in alcuni ambienti, a destra e non solo, si vive l’emergenza energetica come un modo per cambiare solo fornitore delle fonti fossili, dalla Russia agli altri paesi. E invece l’emergenza energetica dovrebbe accelerare la transizione verso le forme di produzione di energia rinnovabile, non rallentarlo.

Faccio due esempi: Terna, nel suo rapporto annuale – sostiene che le richieste di autorizzazione per nuovi campi eolici e fotovoltaici, se approvate, coprirebbero, entro il 2026 il fabbisogno energetico del nostro Paese (ovviamente si potrebbero altre questioni, stoccaggio dell’energia, distribuzione, continuità, per cui la vicenda è più complessa, ma il segno sarebbe questo).

Se il tema è ridurre la dipendenza energetica, abbassare le bollette, perché non si utilizza con sempre maggiore forza lo strumento delle comunità energetiche, mettendo assieme chi produce energie da fonti rinnovabili per autoconsumo? Sono state fortemente semplificate le procedure per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sulle abitazioni, e sarebbe adesso il momento di un reale rilancio di questo strumento. Sia nelle aree interne, sia per gli edifici pubblici e i quartieri. Ormai due anni fa, in Liguria, riuscii a far approvare una legge sul tema, ma la Giunta ha sempre rinviato la possibilità di finanziamenti cospicui (in realtà l’Assessore Benveduti non è riuscito neppure a trovare 20.000 euro in tre anni, però lo leggo sui giornali a pontificare sulla politica energetica e nei convegni con la Federazione Russa). Cosa aspettiamo?

UN MESE DI GUERRA – E’ passato un mese dall’inizio della guerra: il quadro del conflitto è ancora più complesso, con la resistenza ucraina che sta rallentando l’invasione russa nella conquista di spazi e città. Oggi dovrebbero riaprirsi nuovi canali diplomatici in Turchia, per provare – obiettivo comune di tutti – ad arrivare ad un cessate il fuoco e la ripresa di una difficilissima trattativa, unica strada possibile.

In questi giorni, anche a seguito dell’intervento del Presidente Ucraino Zelensky al Parlamento Italiano, si è aperta una discussione sulla guerra, sulla pace, sulla Costituzione. In questo senso ho trovato, come sempre, illuminanti e nette le parole della Senatrice a vita Liliana Segre sulla bussola da tenere:

“Anche rispetto a questa mostruosità della guerra, la nostra Costituzione ci offre una guida sicura, se riusciamo a declinare in chiave universale i suoi precetti. Infatti, l’aggressione immotivata e ingiustificabile contro la sovranità dell’Ucraina rappresenta proprio l’esempio evidente del tipo di guerra che, più di ogni altro, l’articolo 11 della Costituzione ci insegna a “ripudiare”: la guerra come «strumento di offesa alla libertà degli altri popoli».

E la resistenza del popolo invaso rappresenta l’esercizio di quel diritto fondamentale di difendere la propria patria, che l’articolo 52 prescrive addirittura come «sacro dovere».

Dunque, non è concepibile nessuna equidistanza; se vogliamo essere fedeli ai nostri valori, dobbiamo sostenere il popolo ucraino che lotta per non soccombere all’invasione, per non perdere la propria libertà.

Questo sostegno non può e non deve significare inimicizia nei confronti del grande popolo russo, anzi. Anche questo popolo subisce le conseguenze nefaste delle scelte e della condotta disumana dei suoi governanti. Condotta che reca offesa alla memoria dei 20 milioni di caduti dell’Unione Sovietica – dunque russi e ucraini insieme – nella guerra vittoriosa contro il nazifascismo.

Credo che proviamo tutti lo stesso senso di ripugnanza, di angoscia e anche di impotenza di fronte a questa guerra. Possiamo solo unirci nel chiedere un immediato cessate il fuoco, la fine dell’invasione russa, l’invio di rapidi aiuti alla popolazione civile, l’avvio di trattative a oltranza, l’affidamento all’Onu di un ruolo di interposizione, il ristabilimento di una pace autentica basata sulla giustizia e il rispetto dei diritti dei popoli.”

Il dibattito investe ovviamente le coscienze, anche a sinistra, convinzioni profonde e non andrebbe banalizzato, nè tanto meno strumentalizzato a fini di parte, come invece, purtroppo accade soprattutto da destra, per coprire le proprie responsabilità.

C’è infatti un tentativo di spostare il fuoco, per nascondere un elemento fondamentale: che gli amici di Putin in Italia stanno a destra. Da Salvini che fino a pochi giorni fa girava con la maglietta “Meglio Putin che Mattarella”, ai finanziamenti ad associazioni sovraniste e anti europee, alla Meloni che lo definiva “custode dell’identità cristiana”; solo per fare alcuni esempi.

Ed è in questo senso che vanno lette anche le ultime dichiarazioni di Toti, che ieri ha attaccato l’ANPI dicendo che chi non sostiene l’invio delle armi all’Ucraina non deve andare in piazza il 25 aprile. Ora, indipendentemente da che idea si può avere sulla vicenda (e io penso sia giusto inviare le armi), penso che le parole di Toti siano strumentali e irricevibili.

Non solo perché non decide lui chi è degno di festeggiare il 25 aprile, ma anche perché sono dette da chi governa la Regione con i migliori amici di Putin in Italia, la Lega – unica forza politica che non ha mai condannato l’invasione. E, sinceramente, lezioni di antifascismo da parte di chi non ha neanche la forza di votare in Consiglio Regionale la richiesta di scioglimento di Forza Nuova, non si possono accettare.

IL PARCO NAZIONALE. NON SI RIPARTA DA ZERO – La vicenda del Parco Nazionale di Portofino continua ad essere complessa. Il Tar Liguria ha annullato gli atti del Ministero che avevano definito i confini del Parco Nazionale e il comitato di gestione provvisorio. In poche parole, c’è l’obbligo – anche per sentenza – di realizzarlo, ma la procedura di avvio, messa in campo a seguito dei ritardi di Regione Liguria, va rifatta.

La sentenza non cancella le responsabilità della politica, a partire da Toti. Ora, immagino che il tentativo dei leghisti sia quello di usare questo stop per portare la realizzazione del parco alle calende greche, magari in un lunghissimo contenzioso amministrativo. Penso invece che la strada sia un’altra: ripartire dalla prima proposta, fatta da ANCI Liguria e condivisa dai Comuni, di perimetrazione del Parco. Sono sette Comuni, che si sono detti d’accordo a partire: si verifichi se ci sono altre disponibilità, si ascolti il territorio e si parta da lì.

Se, come dice in ogni occasione, la Regione vuole un percorso condiviso, c’è una base di lavoro già pronta. Basta inviarla al Ministero e far partire il parco in pochi mesi. Ci sarà la volontà? Abbiamo chiesto alla Giunta di riferire subito in Commissione sulla vicenda e vi terrò aggiornati.

DEPURATORE A CHIAVARI. RITARDI, OTTO METRI DI ALTEZZA E NIENTE CAMPUS SCOLASTICO – In merito alle vicende locali, dopo l’interrogazione sulla situazione del depuratore a Chiavari ho rilasciato questa intervista a Piazza Levante, per denunciare l’impatto del nuovo impianto. La trovate qui.

