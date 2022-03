Camogli: durerà tre giorni la grande festa del cioccolato - LevanteNews

Da venerdì 1 a domenica 3 aprile, Camogli ospita Choco Moments, la grande festa del cioccolato i cui stand saranno aperti dalle 9.30 alle 20.30. Si terranno anche corsi per la lavorazione del cioccolato destinati ad adulti e bambini. L’iniziativa tuttavia ha suscitato due motivi di perplessità. Il primo riguarda la scelta del lungomare, che offre spazi già ristretti per passeggiare e lo saranno ancor più dopo il posizionamento degli stand; timori espressi anche per motivi di sicurezza. Oltretutto se fossero giornate di sole, anche lo stesso cioccolato forse ne soffrirebbe. L’altra perplessità è il periodo pasquale; la pubblicità dell’iniziativa non annuncia vendita di uova, ma i negozi locali temono comunque un impoverimento delle proprie vendite. (m.m.)